Гедоническая адаптация: почему долгожданные покупки больше не радуют

Люди очень быстро привыкают к хорошему. Покупки перестали закрывать базовые потребности, а лишь улучшают комфорт, сообщил РИАМО психолог Никита Иванов.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают, что долгожданные покупки перестали приносить радость и удовольствие. Причем вещь может прекрасно работать и выполнять свои функции, но эмоционального отклика, почему-то стало меньше.

«Мы сегодня, возможно впервые живем в эпоху массового закрытия базовых потребностей, а не их дефицита. Когда-то покупка стиральной машины или автомобиля могла стать настоящим семейным событием», — отметил специалист.

Он вспомнил, как люди годами копили деньги, а новая вещь действительно заметно меняла их жизнь. Сейчас дела обстоят по-другому.

«Сегодня для многих покупка — это уже не переход от отсутствия необходимого к его появлению, а замена хорошей вещи на еще более хорошую. Разница в качестве жизни совсем другого масштаба», — сказал Иванов.

Психолог отметил, что у такого явления есть наименование — гедоническая адаптация. Простыми словами: к хорошему привыкаешь быстро.

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