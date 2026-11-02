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Пассажир упал на пути на станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге

Происшествия

На участке «красной» ветки метро Санкт-Петербурга утром в понедельник произошел сбой в движении из-за пассажира, упавшего на пути, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на станции «Площадь Мужества». Движение поездов от «Девяткина» до «Лесной» временно приостанавливали из-за ЧП. На остальной линии составы ходили с увеличенными интервалами.

По предварительным данным, пассажир, упавший на пути, жив. Вскоре после инцидента движение на «красной» ветке восстановили.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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