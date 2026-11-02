ВС РФ поразили место хранения пусковых установок ракет «Нептун» под Одессой

Российские войска ночью продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны РФ.

В результате атаки было поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

Также ВС РФ атаковали сухогруз, который доставлял грузы ВСУ. Судно было поражено на переходе морем в 58 км южнее Одессы.

Российские войска наносили удары с помощью БПЛА.

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