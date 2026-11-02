ВС РФ поразили место хранения пусковых установок ракет «Нептун» под Одессой
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Российские войска ночью продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны РФ.
В результате атаки было поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.
Также ВС РФ атаковали сухогруз, который доставлял грузы ВСУ. Судно было поражено на переходе морем в 58 км южнее Одессы.
Российские войска наносили удары с помощью БПЛА.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.