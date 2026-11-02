Врач назвал 5 продуктов, которыми можно заменить вредные чипсы

Орехи, мясные чипсы, свежие овощи и домашние сухарики могут стать альтернативой обычным картофельным чипсам, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

«Если есть чипсы адекватно, то ничего страшного не будет. Раз в недельку себя порадовать — ничего не случится. Если хочется чем-то похрустеть таким альтернативным, то можно заменить их какими-нибудь орешками, например. Они питательные, калорийные, достаточно полезные», — отметил Симаков.

Еще одной альтернативой специалист назвал мясные чипсы, которые содержат много белка. Их, по его словам, можно сочетать с безалкогольным пивом вместо привычной газировки.

«Экстракт хмеля присутствует в безалкогольном пиве и может помочь со сном даже при отсутствии именно этилового спирта», — добавил врач.

Чем похрустеть при проблемах с пищеварением

«Пациентам с запорами, какими-то такими неприятностями рекомендую морковь, сладкий перец, редис, какие-нибудь моноовощи. То есть вне салата, просто для того, чтобы добрать уровень клетчатки», — объяснил Симаков.

Кроме того, вместо магазинных чипсов можно самостоятельно приготовить домашние сухарики, брускетты с овощами или аналоги картофельных чипсов.

Врач также отметил, что соленая рыба может быть вариантом перекуса, однако при ее употреблении важно следить за общим количеством соли в рационе.

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