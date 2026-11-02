Одежда воняет химией даже после стирки: что делать и как вернуть деньги

Одежду с резким химическим запахом, который не исчезает даже после стирки, можно вернуть в магазин, сообщила РИАМО юрист Ольга Федорова.

«По закону есть два основания для возврата вещей. Первое основание — это если вещь качественная, но она не подошла. За исключением определенных вещей вроде нижнего белья, купальников и так далее, можно вернуть вещь, если она не понравилась, не подошла, в течение 14 дней с момента покупки», — сказала Федорова.

Она добавила, что при покупке одежды через интернет срок отказа от качественного товара обычно составляет семь дней с момента получения. При этом вещь должна сохранить товарный вид: ее нельзя носить, а бирки необходимо оставить.

Что делать, если одежду уже постирали

Второе основание для возврата — ненадлежащее качество товара. Резкий химический запах может свидетельствовать о нарушении требований безопасности.

«Есть технический регламент Таможенного союза, он ограничивает интенсивность запаха одежды и обуви — не более двух баллов. И резкий химический запах, который не выветривается и тем более вызывает головную боль, раздражение кожи, может говорить о превышении этой нормы», — пояснила юрист.

Если нарушение подтвердится, покупатель вправе требовать возврата денег на основании статьи 18 закона «О защите прав потребителей». Даже если вещь уже постирали, возможность возврата сохраняется, если удастся доказать производственный недостаток.

«Если установлена гарантия, то вы пишете продавцу заявление на проверку качества товара и возврат денежных средств. И уже продавец сам занимается экспертизой, установлением, собственно, когда произошел недостаток товара и соответствует ли товар необходимым нормам и требованиям», — отметила Федорова.

Если гарантийный срок не установлен, покупатель также может предъявить требования в пределах двух лет, однако ему потребуется доказать, что недостаток возник до передачи товара. Для этого можно обратиться в независимую лабораторию.

«По результатам этой лаборатории, если ответ положительный, что действительно товар ненадлежащего качества, можно обращаться к продавцу и требовать возврата денежных средств. Деньги должны вернуть в течение 10 дней», — заключила эксперт.

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