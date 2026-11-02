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На Камчатке нашли останки мужчины, которого разорвали животные

На Камчатке проводится доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков с признаками нападения животного, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по региону.

Фрагменты тела нашли недалеко от бывшего села Олюторка — на северо-восточном берегу залива Корф. Останки лежали рядом с охотничьим угодьем.

В ходе проведения проверки было установлено, что погибший — 55-летний мужчина. Предварительно, его растерзали дикие звери.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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