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Переменная облачность и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

В Московском регионе 2 ноября прогнозируется переменная облачность. Температура составит от плюс 5 до плюс 7 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики отмечают, что в понедельник будет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть слабый.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Текущей ночью был туман. Температура составила от минус 1 до плюс 1 градуса.

Предстоящей ночью ожидается от ноля до плюс 2 градусов. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

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