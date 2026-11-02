Два коммерческих помещения в Тверском районе Москвы выставили на торги

На городских аукционах можно побороться за два помещения для бизнеса в Тверском районе. Площадь объектов составляет 79,8 и 53,6 квадратного метра, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Предприниматели, которые рассчитывают реализовать свои бизнес-проекты в центре столицы, могут приобрести коммерческую недвижимость на открытых торгах. Такая сделка с городом отличается юридической чистотой, а сам формат — удобством для участников: все этапы проходят онлайн. Сейчас на аукционы выставлены два нежилых помещения, которые расположены в Тверском районе. Площадь объекта в 1-м Тверском-Ямском переулке составляет 79,8 квадратного метра, а помещение на улице Петровка имеет площадь 53,6 квадратного метра. В них можно разместить творческие мастерские, фотостудии, лофт для проведения мероприятий, а также любой другой бизнес-проект на усмотрение инвестора. Прием заявок на участие в торгах завершится 9 и 19 ноября», — отметил Пуртов.

Помещения расположены по адресам: 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 14 и улица Петровка, дом 26, строение 3. Первое находится в подвале семиэтажного многоквартирного дома рядом со станцией метро «Маяковская». Другое помещение расположено недалеко от станции метро «Трубная», на первом этаже многоквартирного дома, который относится к исторически ценным градоформирующим объектам.

Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества. Открытые аукционы пройдут 18 ноября и 1 декабря на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Увидеть полный перечень актуальных лотов можно на сайте torgi.mos.ru. Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

Больше информации об экономике столицы можно найти в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.