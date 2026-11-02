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Йотова лидирует на президентских выборах в Болгарии

Действующий болгарский лидер Илияна Йотова побеждает во втором туре президентских выборов, набирая 57,6% голосов после обработки 98,43% протоколов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Болгарии.

Граждане республики в воскресенье голосовали за одного из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре. Соперником Йотовой стал бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров.

Он набрал 39,4% голосов. Ранее агентство Novinite заявило, что политик признал поражение на выборах.

По данным на 04.00 мск, обработаны 98,43% протоколов.

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