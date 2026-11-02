В Тыве сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на месторождении
Четверо госпитализированных после пожара на Межегейском месторождении в Тыве находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
На данный момент пострадавшие пребывают в республиканской больнице. Они проходят лечение в травматологическом отделении.
Ранее пожар на площади 250 квадратных метров возник одноэтажном здании ООО «Угольная компания Межегейуголь» на территории Межегейского месторождения. Его потушили.
Пострадали 11 человек. Из них четверо попали в больницу.
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