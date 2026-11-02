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В Тыве сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на месторождении

Четверо госпитализированных после пожара на Межегейском месторождении в Тыве находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

На данный момент пострадавшие пребывают в республиканской больнице. Они проходят лечение в травматологическом отделении.

Ранее пожар на площади 250 квадратных метров возник одноэтажном здании ООО «Угольная компания Межегейуголь» на территории Межегейского месторождения. Его потушили.

Пострадали 11 человек. Из них четверо попали в больницу.

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