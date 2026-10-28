Онищенко не исключил присутствие в РФ нового варианта коронавируса PJ.2.1
Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может уже присутствовать на территории России. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.
При этом серьезных поводов для беспокойства из-за его возможного распространения он не видит.
«Я не исключаю, что он уже у нас есть. И в этом не вижу никакой трагедии», — отметил Онищенко.
Ранее Онищенко предупредил о потенциальной угрозе вирусов животных из Европы.
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