Онищенко не исключил присутствие в РФ нового варианта коронавируса PJ.2.1

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может уже присутствовать на территории России. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

При этом серьезных поводов для беспокойства из-за его возможного распространения он не видит.

«Я не исключаю, что он уже у нас есть. И в этом не вижу никакой трагедии», — отметил Онищенко.

Ранее Онищенко предупредил о потенциальной угрозе вирусов животных из Европы.

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