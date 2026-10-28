Трамп высоко оценил прогресс Уиткоффа в украинском урегулировании

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф, занимающийся украинским конфликтом, достигает очень серьезных результатов. Об этом американский лидер сказал, выступая перед сторонниками в Техасе, сообщает ТАСС .

«Специальный посланник Стив Уиткофф добивается огромных успехов. Спасибо, Стив», — отметил Трамп.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Владимир Путин на встрече с Уиткоффом передал: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры в первой половине ноября по ключевой теме — формированию системы безопасности для России и Украины.

По словам Ушакова, новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной может состояться в Абу-Даби.

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