Производитель Nivea высказался о вероятности ухода из РФ

Генеральный директор Beiersdorf Винсент Варнери заявил, что компания, выпускающая косметику Nivea, не планирует уходить из России, сообщает РИА Новости .

«Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», — заявил он на конференц-колле для инвесторов.

Варнери также отметил, что стратегия не меняется: присутствие в стране помогает сохранять бренд Nivea, который Beiersdorf продает на российском рынке с 1906 года.

Глава компании пояснил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением Beiersdorf и местным партнером повлиял на результаты третьего квартала, однако сейчас ситуация стабилизировалась и работа вернулась в привычное русло.

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