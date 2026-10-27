сегодня в 23:18

Мужчина пострадал при детонации FPV-дрона в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ, сообщает оперштаб региона.

Во дворе многоквартирного дома сдетонировал FPV-дрон. Мужчина получил осколочное ранение бедра.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После этого его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

При атаке также оказалось повреждено остекление дома и два автомобиля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.