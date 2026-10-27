USD
Доллар США
80,53
0.05 %
EUR
Евро
90,10
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.00 %
TRY
Турецкая Лира
16,20
-0.17 %

Мужчина пострадал при детонации FPV-дрона в Белгородской области

Спецоперация

В городе Шебекино Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ, сообщает оперштаб региона.

Во дворе многоквартирного дома сдетонировал FPV-дрон. Мужчина получил осколочное ранение бедра.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После этого его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

При атаке также оказалось повреждено остекление дома и два автомобиля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.