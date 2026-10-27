Трамп заявил, что США навсегда лишат Иран ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стоит на пороге еще более крупной победы над Ираном и намерен навсегда исключить возможность получения Тегераном ядерного оружия. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Техасе, сообщает РИА Новости .

«Сейчас мы находимся в шаге от достижения еще большей победы над Ираном и предотвращения появления у них ядерного оружия когда-либо», — отметил американский лидер.

В воскресенье Трамп говорил, что ему предстоит выбрать по конфликту с Ираном: «покончить» с исламской республикой или заключить сделку.

Ранее Трамп не исключил новые удары США по Ирану.

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