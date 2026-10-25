Трамп не исключил новые удары США по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил, что может отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не договорятся, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопрос журналиста во Флориде, он не стал раскрывать свои планы: «Неужели вы думаете, я вам расскажу, если я собираюсь это сделать?»

По словам Трампа, вероятность новых ударов существует, но есть и вероятность заключения крупного соглашения.

Ранее Иран предложил США открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады.

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