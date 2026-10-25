Есть пострадавшие: Белгород подвергся массированной атаке БПЛА

Белгород попал под массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Экстренные службы отправились на места, сообщает оперштаб Белгородской области.

По предварительным данным, в результате есть пострадавшие.

Информация о последствиях атак еще уточняется.

Ранее один мирный житель погиб, еще два человека получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области.

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