Один человек погиб при атаках ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область. Один мирный житель погиб, еще два человека получили ранения, сообщает оперштаб региона.

В селе Замостье Грайворонского округа мужчина погиб из-за удара FPV-дрона.

В селе Ближняя Игуменка Белгородского округа при сбитии беспилотника пострадала женщина. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода с непроникающим ранением лобной области. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

В Шебекине в результате атаки дрона на машину пострадал мужчина. С предварительным диагнозом «акубаротравма» его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь.

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