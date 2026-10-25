В Москве подросток выстрелил в голову сверстнику из травматического пистолета

В Москве 17-летний подросток выстрелил в голову сверстнику из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел рядом с храмом святителя Иоанна Златоуста, недалеко от станции метро «Китай-город». По предварительным данным, подросток выстрелил в голову студенту колледжа, в результате чего тот получил ранение.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что в полицию поступило сообщение из медучреждения о госпитализации несовершеннолетнего с телесными повреждениями.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все детали случившегося.

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