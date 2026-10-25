Иран предложил США открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады

Иран выдвинул США предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе в обмен на снятие американской блокады с иранских портов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По информации источников телеканала, данное предложение Тегеран уже передал Вашингтону через пакистанских посредников. Кроме того, Иран уведомил Пакистан о готовности возобновить переговоры с США.

Иранская сторона эти данные пока не комментировала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран лишен возможности получить ядерное оружие.

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