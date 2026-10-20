Трамп допустил немедленный выход США из конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран лишен возможности получить ядерное оружие. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Канзас, сообщает ТАСС .

По словам Трампа, у Ирана не может быть ядерного оружия, и его не будет. Он отметил, что кто-то предлагал США уйти прямо сейчас, и подтвердил, что это действительно так — Вашингтон может завершить операцию немедленно.

Американский лидер также напомнил, что бомбардировщики B-2 в июне прошлого года вылетели с базы неподалеку и сбросили все бомбы.

Ранее в США заявили о возможности сбросить «мать всех бомб» на Иран.

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