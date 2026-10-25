Нашли на обочине дороги: попавшего в ДТП енота спасли врачи в Краснодарском крае
В Краснодарском крае врачи спасли енота, который попал в жесткое ДТП. Теперь ему ищут новый дом, сообщает SHOT.
Енота нашли на обочине дороги в Успенском районе. Он был в тяжелом состоянии — множественные ушибы, гематомы и подозрение на внутренние травмы.
Местные жители предположили, что животное сбил автомобиль. Его отвезли в приемное отделение местного Ветуправления.
Во время обследования выяснилось, что у него сломаны ребра. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, его состояние удалось стабилизировать.
На данный момент енот идет на поправку. Волонтеры занимаются поиском дома для него.
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