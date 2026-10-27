Екатерина Климова рассказала, что рожала без анестезии
Актриса Екатерина Климова заявила, что сознательно отказывалась от анестезии при родах. Ей было страшно от возможных последствий применения препаратов, сообщает Super.ru.
Актриса рожала без обезболивания уже четыре раза.
«Да, это был какой‑то принципиальный момент для меня. Мне хотелось быть, присутствовать в моменте, испытывать все, что я чувствую», — отметила Климова.
По ее словам, на решение повлиял негативный опыт подруг: из-за обезболивания момент схваток оказывался упущен, и приходилось прибегать к кесареву сечению. Кроме того, актриса объяснила, почему ей не близок формат партнерских родов — присутствие мужчины мешает сосредоточиться на главном.
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