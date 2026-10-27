Екатерина Климова рассказала, что рожала без анестезии

Актриса Екатерина Климова заявила, что сознательно отказывалась от анестезии при родах. Ей было страшно от возможных последствий применения препаратов, сообщает Super.ru .

Актриса рожала без обезболивания уже четыре раза.

«Да, это был какой‑то принципиальный момент для меня. Мне хотелось быть, присутствовать в моменте, испытывать все, что я чувствую», — отметила Климова.

По ее словам, на решение повлиял негативный опыт подруг: из-за обезболивания момент схваток оказывался упущен, и приходилось прибегать к кесареву сечению. Кроме того, актриса объяснила, почему ей не близок формат партнерских родов — присутствие мужчины мешает сосредоточиться на главном.

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