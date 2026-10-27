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Легендарная сода из Башкирии выйдет в новой синей упаковке

Общество

Для башкирской соды разработали новый дизайн упаковки: вместо привычной желто-красной окантовки на пачке появится синяя, сообщает ufa1.ru со ссылкой на «Росхим», в состав которого входит «Башкирская содовая компания».

Директор по маркетингу АО «Росхим» Елена Дмитриева отметила, что масштабные исследования покупательского поведения показали: пищевую соду чаще всего используют для уборки и дезинфекции. Именно поэтому компания решила выпустить универсальную соду в новой упаковке, ориентированной на такие задачи.

Новая пачка скоро появится в продаже. При этом в БСК не собираются отказываться от прежнего дизайна.

Представители «Росхима» уточнили: сода в красно-оранжевой упаковке предназначена для еды, мытья фруктов и лечения ангины, а в синей — для уборки, дезинфекции и огородничества.

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