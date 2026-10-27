Всероссийский семинар «Российское казачество» пройдет в Москве 4 ноября

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Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество» состоится в Москве в День народного единства, сообщает Telegram-канал Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН).

Мероприятие состоится в рамках Международной недели «Народы России», которая состоится в период с 2 по 8 ноября.

Ключевой темой семинара-совещания станет реализация государственной политики РФ в отношении российского казачества. Участники обсудят результаты этой работы, а также деятельность исполнительных органов субъектов РФ, в том числе результаты привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы российского казачества.

В мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители рабочих групп по делам казачества при высших должностных лицах субъектов РФ, представители исполнительных органов субъектов РФ, а также атаманы Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ.

По итогам встречи планируется выработать рекомендации для участников реализации стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество» проводится во исполнение пункта 21 плана мероприятий на 2024–2026 годы по реализации стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденного распоряжением федерального правительства от 18 ноября 2023 г. № 3248-р.

Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно в соответствии с указом главы государства № 382 от 1 июня 2026 года, объявленного Годом единства народов России. Ключевая тема: «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности».

Координатором мероприятий международной недели является аппарат Совета безопасности РФ. Оператор — Фонд Росконгресс.

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