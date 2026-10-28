Трамп заявил, что при необходимости без колебаний снова атаковал бы Иран

Президент США Дональд Трамп сказал, что если бы возникла такая необходимость, он непременно нанес бы по Ирану еще один удар, сообщает ТАСС .

«Вчера кто-то спросил меня об этом <…>: „Если бы вам пришлось сделать это снова, вы бы напали на Иран?“ Я ответил: „Безусловно. Это одно из величайших дел, которые я когда-либо совершал“, — отметил американский лидер.

При этом Трамп утверждает, что «Америка не начинала войну с Ираном». По его версии, «Иран ведет эту войну против Америки с 1979 года».

Ранее Трамп заявил, что США навсегда лишат Иран ядерного оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.