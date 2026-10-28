Брэд Питт рассказал, кто помогал ему пережить развод с Анджелиной Джоли

Брэд Питт признался, что в самые тяжелые моменты жизни опорой для него становились близкие друзья и семья. 62-летний актер рассказал об этом в рамках промотура, сообщает Super.ru со ссылкой на The Sun.

По словам артиста, в трудные времена он старался не скрывать переживания от тех, кому доверяет.

«Когда я вспоминаю самые мрачные дни, я понимаю, что во многом опирался на близкие отношения. На друзей, самых дорогих мне людей и нескольких членов семьи», — поделился Питт.

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в сентябре 2016 года. Они были в браке два года. У пары шестеро детей.

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