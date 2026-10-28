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Сон при свечах привел к пожару в квартире в Москве

В Москве вспыхнул пожар в квартире. В результате обошлось без пострадавших, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел вечером 27 октября в квартире на юго-востоке города. По словам соседей, огонь мог вспыхнуть из-за пары возлюбленных, которые часто выпивали.

Собеседница телеканала предположила, что возгорание произошло из-за свечи, которую жильцы оставили зажженной, после чего уснули. При этом официальной причины пожара нет.

Пострадавших удалось избежать. Возгорание уже потушили.

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