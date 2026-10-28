С Семена Слепакова* принудительно взыскивают свыше 60 тысяч рублей штрафов
С комика Семена Слепакова* судебные приставы принудительно взыскивают более 60 тысяч рублей неоплаченных штрафов, в том числе за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС.
В отношении Слепакова* открыто два исполнительных производства. Первое — по документам Таганского суда Москвы. Комик признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), штраф в срок не оплачен, сумма взыскания — 45 тысяч рублей.
Второе производство связано с материалом мирового судьи: Слепаков* признан виновным по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), назначен штраф 60 тысяч рублей, который частично погашен. По этому производству с комика взыскивают 12 130 рублей задолженности и 4 200 рублей исполнительского сбора.
Общая сумма принудительного взыскания по штрафам достигла 61 330 рублей.
* Внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
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