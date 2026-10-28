Исторический дом загорелся в Архангельской области

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В городе Каргополь Архангельской области произошел пожар в историческом доме. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о пожаре в доме № 9 на улице Ленинградской поступил в 00:52 28 октября.

Этот дом был построен в 1916 году и является памятником архитектуры регионального значения. Он деревянный и двухэтажный.

Как сообщает ТАСС, на улице Ленинградской, 9 находится дом купца Серкова.

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