Сын пропавшей Усольцевой назвал сообщения о следах крови попыткой хайпа

Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой, заявил, что информация об обнаруженной крови в расщелинах Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года пропала его семья, является попыткой создать шумиху и привлечь внимание, сообщает ТАСС .

«Ну какая кровь через год. Он [эксперт из статей] на Кутурчине сам ни разу не был. Он специально хайпится», — отметил Баталов.

Ранее криминалист назвал неожиданное место, где могут оказаться Усольцевы.

Семья пропала во время похода. До сих пор она не найдена.

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