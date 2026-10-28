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Два человека погибли из-за разгерметизации газового баллона в Якутии

Происшествия

В Якутии в токарном цехе в артели «Прогресс» разгерметизировался газовый баллон. В результате два человека погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха.

После разгерметизации произошло возгорание.

Скончались двое мужчин 1971 и 1982 годов рождения. Травмы получил мужчина 1984 года рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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