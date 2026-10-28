Три человека пострадали при сильном пожаре в ЖК в Подмосковье

В подмосковном Сапроново произошел пожар в квартире жилого комплекса. В результате три человека пострадали, сообщает SHOT .

Огонь вспыхнул в квартире на 10 этаже. Из дома эвакуировали 65 человек, из которых 13 детей. Спасены трое взрослых и двое детей.

При этом пострадали как минимум три человека. По словам местных жителей, одну из спасенных девушек реанимировали не менее 30 минут, а затем увезли на автомобиле скорой помощи.

Соседи пострадавших отметили, что пожарные машины и бригады медиков не смогли подъехать к месту возгорания и оказать помощь из-за большого количества припаркованных автомобилей. Возгорание уже локализовано.

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