Стало известно, сколько россияне готовы потратить на покупку одной книги

Почти половина россиян предпочитает печатные книги, выбирая их вместо электронных версий. В среднем соотечественники готовы потратить на покупку книги около 1 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-служба онлайн-платформы «Авито Реклама».

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. У респондентов узнали, как часто они читают книги, какие форматы и жанры предпочитают, а также сколько готовы потратить на литературу.

Согласно исследованию, печатные книги остаются главным фаворитом — их предпочитают 45% опрошенных. Еще 21% респондентов меняют форматы в зависимости от ситуации, электронные версии выбирают 17%, а аудиокниги — 15%.

Среди литературных жанров детективы заняли первое место — их выбрали 35% участников опроса. Рейтинг читательских предпочтений продолжили классическая литература (28%) и приключения (26%). В топ-5 также вошли любовные и исторические романы — ими увлекаются по 25% читателей. Книги по психологии и саморазвитию выбирают 21% опрошенных, а научную фантастику — 18%. Меньше всего аудиторию интересует бизнес-литература (9%), научно-популярные издания (7%) и литература категории Young Adult (4%).

Большинство респондентов предпочитают читать в спокойной обстановке — в свободное время дома (60%) или перед сном (36%). Чтение во время путешествий выбрали 25% респондентов, а в перерывах на работе или учебе — 13%.

В среднем россияне готовы потратить на покупку одной книги 993 рубля. При этом самой массовой категорией остаются бюджетные издания: каждый четвертый (40%) респондент согласен заплатить за книгу до 500 рублей, еще больше трети (35%) — от 501 до 1 тыс. рублей. Позволить себе более дорогие книги стоимостью от 1 до 2 тыс. рублей готовы 14% опрошенных. Премиальный сегмент книг (дороже 3 тыс. рублей) выбирают в общей сложности только 5% опрошенных.

Онлайн-реклама влияет на выбор книг для 60% читающих респондентов, готовых рассмотреть покупку новой литературы. 10% называют рекламные предложения главным фактором принятия решения. Еще 23% учитывают рекламу, но финальный выбор определяют другие параметры, а 27% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

Говоря об источниках, где пользователи видят рекламу, мотивирующую на покупку книг, почти треть (31%) отметили площадки электронной коммерции. Поисковые системы отмечают 25%, видеоплатформы — 20%, а в сервисах коротких вертикальных видео — 17%.

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