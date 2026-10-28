Онищенко оценил пандемический потенциал нового варианта коронавируса PJ.2.

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Новый вариант коронавируса PJ.2.1 не обладает пандемическим потенциалом. При этом специалистам следует и дальше отслеживать его распространение и влияние на организм человека, сообщает ТАСС со ссылкой на слова эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

«У него (коронавируса PJ.2.1) нет пандемического потенциала», — сказал эпидемиолог.

Новый вариант коронавируса, по словам Онищенко, относится к линии «омикрон». При этом особенности его воздействия на организм человека пока не до конца изучены.

Ранее Онищенко не исключил присутствие в РФ нового варианта коронавируса PJ.2.1.

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