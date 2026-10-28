Кинолог: воровство вещей может говорить о нехватке нагрузки у собаки

Постоянное воровство собакой вещей хозяина может быть признаком недостатка нагрузок, как физических, так и умственных Об этом рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Кража носка — один из доступных способов для собаки выплеснуть энергию, чем-то позаниматься, включить вас в игру», — отметил кинолог.

Как отличить обычную игровую привычку от поведения, связанного с тревогой при разлуке, помогут дополнительные сигналы: когда запускается кража вещей? В обычные моменты бодрствования или перед уходом хозяина? Лает ли собака, скулит? Пытается ли портить вещи? При сепарационной тревоге питомцы часто портят вещи, не только носки, но и обувь, пеленки, обои — это не месть, а способ справиться с эмоциями.

Если собака неоднократно ест несъедобные предметы — это всегда повод обратиться к ветеринару. Причины могут быть разные: от реальных проблем ЖКТ, нехватки питательных веществ до состояний, схожих с компульсивным расстройством. Это необходимо вовремя диагностировать, чтобы начать лечение.

Кроме того, поедание несъедобного в принципе очень опасно, может закончиться кишечной непроходимостью. После исключения медицинских причин или параллельно с лечением можно подключать кинолога для коррекции поведения.

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