Ярлык «отличника»: почему дети боятся ошибок и теряют интерес к учебе

Родители могут загонять ребенка в позицию «отличника». Тогда он будет бояться перестать соответствовать их ожиданиям, заявила РИАМО практикующий детский психолог и клинический психолог Надежда Махмутова.

«Это классический пример фиксирующего ярлыка. Эта фраза звучит как негласный контракт: „Мы любим и ценим тебя только тогда, когда ты соответствуешь этому стандарту“. Ребенок оказывается в ловушке собственного образа. Шаг в сторону, двойка, усталость или нежелание что-то делать воспринимаются им как катастрофа и предательство ожиданий семьи», — сказала Махмутова.

Она отметила, что у ребенка развивается установка не на рост, а на конкретный результат, которого ждут родители. Так подросток в школьном возрасте начинает бояться допускать ошибки, так как он перестанет соответствовать заданным критериям.

«Внутренний огонь познания угасает, сменяясь страхом несоответствия. Мотивация становится невротической: человек делает не для себя, а чтобы доказать свою ценность», — заключила детский психолог.

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