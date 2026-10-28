Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из подводного положения в Охотском море. В качестве цели использовался полигон Чижа в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, стрельба состоялась в рамках плановой боевой подготовки экипажа. Ракету запустили с борта подводного ракетоносца проекта 955А «Борей-А». Минобороны сообщило о проведении пуска, однако дополнительные подробности его результатов в опубликованном заявлении не приводились.

«Генералиссимус Суворов» относится к атомным подводным лодкам четвертого поколения семейства «Борей». Корабль построили на предприятии «Севмаш» в Северодвинске: его заложили 26 декабря 2014 года, а в состав Военно-морского флота России он вошел в 2022 году.

В октябре 2023 года подлодка совершила переход с Северного флота на Тихоокеанский и прибыла к месту постоянного базирования на Камчатке.

Основу вооружения ракетоносцев проектов «Борей» и «Борей-А» составляют 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Проект усовершенствованной подлодки предусматривает обновление оборудования, снижение физических полей и повышение безопасности эксплуатации.

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