Мать оставила одну: 3-летняя девочка погибла в Хабаровске из-за включенной плиты
Трагедия произошла в Хабаровске. Мать оставила трехлетнюю девочку одну дома, при этом не выключила плиту. Малышка погибла, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Все случилось в апреле этого года. Перед уходом из квартиры женщина оставила включенной электрическую плиту, при этом установила ее на максимальный режим.
После этого она покинула квартиру, оставив трехлетнюю дочь одну, и направилась по своим делам. Из-за раскаленной плиты начался пожар. Девочка задохнулась — отравилась продуктами горения.
Мать вину признала и раскаялось в преступлении. Женщину обвинили по статьям об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.