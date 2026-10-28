Мать оставила одну: 3-летняя девочка погибла в Хабаровске из-за включенной плиты

Трагедия произошла в Хабаровске. Мать оставила трехлетнюю девочку одну дома, при этом не выключила плиту. Малышка погибла, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Все случилось в апреле этого года. Перед уходом из квартиры женщина оставила включенной электрическую плиту, при этом установила ее на максимальный режим.

После этого она покинула квартиру, оставив трехлетнюю дочь одну, и направилась по своим делам. Из-за раскаленной плиты начался пожар. Девочка задохнулась — отравилась продуктами горения.

Мать вину признала и раскаялось в преступлении. Женщину обвинили по статьям об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд.

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