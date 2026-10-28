Багреева: бот портала поставщиков помог сэкономить заказчикам 3,7 млрд рублей

За девять месяцев 2026 года на Портале поставщиков по результатам котировочных сессий с применением торгового бота было заключено более 75 тыс. контрактов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, торговый бот дает предпринимателям возможность участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно и в автоматическом режиме — это экономит время бизнеса и расширяет доступ к заказчикам.

«Выигрывают от этого и госучреждения: высокая конкуренция среди участников дает им возможность приобретать товары и услуги по выгодным ценам. За девять месяцев 2026 года по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на Портале поставщиков заключили более 75 тыс. контрактов — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря снижению начальных цен в ходе конкурентной борьбы заказчики сэкономили 3,7 млрд рублей», — рассказала Багреева.

Торговый бот заработал на Портале поставщиков в 2022 году. Чтобы им воспользоваться, предпринимателю нужно указать предельное значение, до которого он готов снизить стоимость контракта, и шаг снижения. После этого бот автоматически делает ставки в котировочной сессии, пока не дойдет до установленной цены.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что развитие цифровых инструментов на Портале поставщиков упрощает и делает более удобным участие бизнеса в закупках.

«Один из них — торговый бот, возможностями которого пользуются предприниматели по всей стране. В январе — сентябре этого года лидерами по числу сделок с применением бота стали поставщики из Москвы, Московской и Свердловской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга. На них пришлось 60,9 тыс. контрактов — около 80% от общего числа», — подчеркнул Пуртов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые Портал поставщиков открывает для бизнеса со всей страны.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент взаимодействия государственных заказчиков и бизнеса. Каталог платформы включает более 3,7 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно на портале заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

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