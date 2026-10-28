В Подмосковье перевели оформление компенсации по социальной ипотеке в онлайн

Участники программы «Социальная ипотека» в Московской области теперь могут через региональный портал подать заявление на компенсацию основного долга и обновить данные для ее получения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники программы «Социальная ипотека» могут оформить компенсацию суммы основного долга по ипотечному кредиту в обновленной услуге на региональном портале. Также онлайн можно изменить банковские реквизиты, график платежей и персональные данные.

«С начала этого года жители Подмосковья оформили 2,6 тыс. онлайн-заявлений на предоставление льготных условий ипотеки», — отметили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Специалисты сфер здравоохранения, образования, науки, промышленности и спорта имеют право на оформление бюджетной или социальной ипотеки в Московской области. Получатели бюджетной ипотеки должны проработать в регионе следующие пять лет, социальной — 10 лет.

Услуга по предоставлению льготных условий ипотеки на территории Московской области бесплатна. Она доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.