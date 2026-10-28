Обязательный тест ПДД для курьеров в Москве: правила, сроки и последствия для доставки

Подробности о том, чем обернется обязательное тестирование столичных курьеров на знание ПДД, читайте в материале РИАМО.

В Москве ввели обязательное тестирование курьеров на знание правил дорожного движения (ПДД). Работников, проваливших тесты, не допустят до смен, и они не смогут брать заказы. Пеших курьеров нововведение не коснется. Между тем эксперты уже выразили опасение, что проверка на знание ПДД может оставить без работы часть доставщиков.

Почему в Москве ввели обязательное тестирование курьеров на ПДД

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Введение обязательного тестирования на знание правил дорожного движения для курьеров в Москве с 15 октября 2026 года стало ответом на резкий рост аварийности с участием сотрудников сервисов доставки, говорят в беседе с РИАМО сотрудники пресс-службы группы компаний (ГК) «Автодом».

«За восемь месяцев 2026 года в столице произошло 414 ДТП с велокурьерами, это на 125% больше, чем годом ранее, при этом в 69% случаев виновниками были они сами. Правительство Москвы стремится перевести работу служб доставки в регулируемую зону и повысить безопасность на дорогах», — поясняют эксперты.

Тестирование курьеров на знание ПДД — это закономерный и своевременный шаг, дополняет профессор Финансового Университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. По словам эксперта, курьерская доставка стала массовой профессией, и город заботится о том, чтобы сотни тысяч людей, ежедневно перемещающихся по улицам на велосипедах, самокатах и мопедах, делали это безопасно.

Инициатива отражает зрелость рынка доставки: отрасль растет, а вместе с ней — и стандарты ответственности, отмечает Сергей Толкачев. Тестирование — это прежде всего инвестиция в безопасность самих курьеров и всех участников дорожного движения, а также способ повысить престиж и профессионализм отрасли.

Какую пользу принесет тест на ПДД для курьеров городу и горожанам

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

Для столицы нововведение дает прежде всего системный контроль за курьерами как за участниками дорожного движения, считают в ГК «Автодом». Успешное прохождение теста подтверждает, что экзаменуемый знает скоростной режим, правила спешивания на переходах и требования к перевозке техники в метро. Кроме того, проверка затрагивает стандарты сервиса и этики, что снижает число конфликтов с клиентами. В перспективе это должно уменьшить количество аварийных ситуаций, отмечают эксперты.

«Среди плюсов тестирования — снижение числа ДТП с участием курьеров, меньше конфликтов на тротуарах и велодорожках, более предсказуемое и культурное поведение на дорогах. Для самих курьеров — рост квалификации и защищенности, для горожан — комфорт и безопасность пешеходных зон», — говорит Сергей Толкачев.

Тестирование курьеров на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности можно рассматривать как дополнительный инструмент повышения безопасности городской доставки, считает заместитель генерального директора службы доставки Dalli Николай Шадов. Подготовка курьеров с учетом используемого транспорта помогает сделать их поведение на дороге более предсказуемым.

По мнению Николая Шадова, для столицы польза инициативы заключается прежде всего в профилактике опасных ситуаций. Понимание правил помогает выбирать разрешенный путь, учитывать приоритет других участников движения и заранее оценивать риски. Это важно и для жителей, и для самих курьеров, которые значительную часть рабочего дня проводят в пути. Единые требования к знаниям могут стать основой для более последовательной подготовки исполнителей, говорит собеседник РИАМО.

Какие сложности могут возникать при тестировании курьеров на знание ПДД

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Между тем, по мнению специалистов, на старте программы тестирования возможны сложности. В частности, прогнозируется временное сокращение количества курьеров на 10-15% в первые месяцы после запуска обязательного тестирования, рассказывают в ГК «Автодом». При этом речь идет не об уходе людей из профессии, а о временной приостановке их деятельности.

«Часть сотрудников служб доставки останется в статусе «Неактивен» и не сможет выходить на смены, пока записывается на тест, изучает материалы или ожидает пересдачи. Массовая нехватка курьеров исключена, так как ожидается, что большинство из них успешно сдадут тестирование», — отмечают эксперты.

Возможность временного оттока части исполнителей допускает и Сергей Толкачев, однако это, по его словам, скорее переходный период адаптации. Такая проблема при ее возникновении решается гибким форматом — онлайн-тесты, короткие обучающие модули, помощь работодателей и платформ, а также разумные сроки введения требований. Основным же вызовом, по мнению специалиста, является организационный: нужно провести тестирование быстро и удобно, не создавая очередей и лишней нагрузки на занятых людей.

Как устроено обучение и тестирование курьеров

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Обучение курьеров основам ПДД должно быть устроено так, чтобы специалист службы доставки мог подготовиться к сдаче теста без отрыва от работы, говорят специалисты ГК «Автодом». По действующим правилам, перед прохождением проверки экзаменуемому необходимо изучить теоретическую часть в личном кабинете комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ) — там доступны обучающие материалы.

«Тест включает 10-12 вопросов, порог сдачи — 80% правильных ответов, количество попыток не ограничено, а результат действует один год», — рассказывают эксперты.

По мнению Сергея Толкачева, обучение курьеров стоит сделать максимально практичным и доступным: в этом помогут короткие онлайн-курсы с акцентом на реальные ситуации — велодорожки, перекрестки, дворы и взаимодействие с пешеходами, наглядные видео и интерактивные тесты, а также возможность пройти обучение бесплатно и в удобное время. Важно, чтобы платформы и агрегаторы взяли часть организации на себя — тогда процесс станет частью онбординга, а не барьером, отмечает Сергей Толкачев.

В свою очередь Николай Шадов указывает на то, что на этапе внедрения тестирования особое значение имеет организация процедуры: необходимо обеспечить доступность учебных материалов, стабильную работу системы и понятные инструкции. Как поясняет эксперт, курьер должен заранее понимать, какие темы предстоит изучить, как пройти проверку и куда обратиться при технических затруднениях.

«Обучение целесообразно строить вокруг повседневных ситуаций на маршруте. Для курьеров на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ) это взаимодействие с пешеходами, пересечение проезжей части, выбор разрешенного пути и движение в условиях ограниченной видимости», — говорит собеседник РИАМО.

По мнению Николая Шадова, короткие учебные блоки, наглядные примеры и разбор ошибок помогут связать теорию с практикой. При этом важно объяснять логику безопасного поведения, чтобы человек мог применить знания в конкретной дорожной ситуации.

Тест ПДД для курьеров в других регионах: перспективы и планы

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В перспективе тестирование на знание ПДД может стать частью системы регулярной подготовки курьеров, считает Николай Шадов. Такое тестирование полезно дополнять практическими инструктажами, обновлением материалов и обратной связью. Со стороны сервисов доставки важны реалистичные маршруты и достаточное время для безопасного выполнения заказов.

«Оценивать результат такого подхода следует по применению знаний в повседневной работе и изменениям в безопасности городской доставки», — отмечает эксперт.

Подобная проверка в будущем станет обязательной для всех, кто управляет электросамокатами и электровелосипедами, прогнозируют в ГК «Автодом». В Совете Федерации уже предложили распространить московский опыт на все регионы, чтобы требования были едиными. При этом есть необходимость дополнить теорию контролем за поведением курьеров на маршруте, поскольку знание правил само по себе не гарантирует их соблюдение, заключают собеседники РИАМО.