В Кемерове семеро детей и 11 взрослых попали в больницу с отравлением

За неделю отделение острых отравлений больницы им. М.А. Подгорбунского в Кемерове приняло 18 человек, в том числе семерых детей и подростков, сообщает Сiбдепо .

Чаще всего пациенты поступали с отравлением медикаментами. Чуть меньше человек пострадали от алкоголя и наркотиков. Один взрослый мужчина умер после употребления наркотиков.

«Большая часть пациентов выписана с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение», — сообщили в больнице.

Специалисты вновь призывают не злоупотреблять алкоголем, не заниматься самолечением и хранить опасные токсичные вещества в недоступных для детей местах.

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