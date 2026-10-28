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Не менее 39 человек погибли при столкновении поездов в Испании

По меньшей мере 39 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов в Испании, сообщает ТАСС со ссылкой на Antena3.

Авария произошла неподалеку от Толедо. Один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. По сообщениям СМИ, после удара два вагона одного из составов сошли с рельсов.

В результате происшествия есть много пострадавших. Их отвозят на территорию спортивного комплекса для размещения.

Предварительно, авария унесла жизни не менее 39 человек.

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