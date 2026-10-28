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Жуткая авария: более 10 человек погибли при столкновении двух поездов в Испании

Два скоростных поезда столкнулись в Испании. Предварительно, авария унесла жизни более 10 человек, сообщает Mash .

Инцидент произошел возле Толедо. Один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого.

В результате происшествия есть много пострадавших. Их разместят на территории спорткомплекса. Раненых туда отвозят на скорых.

Предварительно, при столкновении поездов погибло больше 10 человек. Сейчас железнодорожное сообщение на юге Испании приостановлено.

В январе 2026 года на юге Испании произошла похожая трагедия. Тогда поезд сошел с рельсов, столкнувшись со встречным составом. Погибли 45 человек.

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