Число погибших при столкновении поездов в Испании увеличилось до 50

По актуальным данным, в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании погибли 50 человек, сообщает РИА Новости .

Пострадали как минимум 179 человек. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки диспетчера.

Всего в столкнувшихся поездах находились более 540 пассажиров. Посольство РФ в Испании сообщило, что не получало обращений от россиян в связи с данной аварией.

В среду неподалеку от Толедо один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. После удара два вагона одного из составов сошли с рельсов.

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