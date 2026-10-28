Перевозчик Нью-Йорка переплатит за топливо $95,6 млн из-за роста цен

MTA ежемесячно закупает свыше 5 млн галлонов топлива для 6000 автобусов, метро и пригородной железной дороги. Один галлон равен 3,78 литра. Дополнительные расходы на бензин, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ могли достичь $146 млн, но страховка от ценовых колебаний покроет $51 млн.

Во вторник бензин в США стоил $4,28 за галлон против $2,98 в феврале 2026 года. Цена дизельного топлива составила около $6,35 за галлон — на $2,69 больше, чем годом ранее.

Цены на американском топливном рынке в основном зависят от мировых котировок нефти, а налоговая нагрузка относительно невелика. Сырая нефть составляет в среднем около 51% конечной стоимости бензина, переработка — 20%, налоги — 18%, доставка и маркетинг — 11%.

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