Мошенники предлагают сотрудникам пройти «цифровизацию трудового стажа»

Злоумышленники могут писать сотрудникам от имени руководителя и предлагать пройти «цифровизацию трудового стажа» через специального бота, сообщает RT .

Эксперты Ozon рассказали, что мошенники изучают новости компаний, изменения законодательства и новые инициативы. Они подстраивают схемы под рынок и привычки пользователей.

Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов, поликлиник, провайдеров и коммунальных компаний. Под предлогом смены тарифа, записи на вакцинацию или перерасчета за электричество они пытаются похитить данные.

«Затем человеку направляют ссылку на поддельный сайт, предлагают установить приложение или просят назвать код из смс, с помощью которого получают доступ к данным аккаунтов или банковских счетов», — подчеркнули в компании.

Бизнесу также приходят поддельные уведомления от облачных сервисов о повреждении данных или блокировке аккаунта. В них мошенники просят открыть вложение, передать платежные данные или предоставить удаленный доступ.

Специалисты посоветовали проверять обращения через официальные сайты и приложения, не передавать пароли и коды, не открывать неизвестные ссылки и файлы. Если данные уже переданы, нужно обратиться в банк и поддержку, сменить пароли, завершить незнакомые сеансы и сохранить переписку.

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