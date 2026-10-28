Фестиваль казачества в Химках собрал более 300 гостей

Фестиваль «33 года Химкинскому казачеству» прошел с 24 по 26 октября и объединил детей, молодежь, взрослых и ветеранов. Программа включала выставки, мастер-классы, народные игры и концерты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль посетили более 300 человек. Его организовало хуторское казачье общество «Химкинское», объединяющее более 80 казаков городского округа. Из них 48 несут государственную реестровую службу. Современное химкинское казачество ведет историю с 1993 года: казаки участвуют в жизни округа, сохраняют традиции и служат Отечеству. Праздник приурочили к 33-летию общества.

Первый день посвятили истории, традициям и ратному наследию российского казачества. После торжественного открытия заработали тематические площадки с казачьей формой, предметами быта и стендами о ратной истории России. Гости посетили музейные экспозиции, фотовыставку и фотозону, познакомились с материалами о современных казаках, защищающих страну.

Второй день стал Детским. Для юных гостей подготовили мастер-классы по народному творчеству и прикладному искусству, народные игры, конкурсы и силовые состязания. Родители также участвовали в интерактивных программах. День завершился чаепитием.

В заключительный день в доме культуры прошел гала-концерт с чествованием участников фестиваля и праздничными песнями. Выступили ансамбль «Родные напевы», детский казачий ансамбль «Тимоня» Сходненской детской школы искусств, ансамбль «Дружечка», воспитанники школы фланкировки и джигитовки имени Ивана Капсамуна и другие коллективы. Гости попробовали традиционную казачью забаву — рубку шашкой. Отдельный стенд рассказывал об участниках казачьего общества — волонтерах СВО.

Фестиваль познакомил жителей и гостей Химок с культурой российского казачества, его православными и ратными традициями. Программу дополнили народные песни, угощения и рассказы о казачьей культуре.

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