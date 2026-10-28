Рузский регоператор вывез более 215 тыс кубометров отходов за неделю

Рузский региональный оператор за прошедшую неделю вывез более 215,8 тыс. кубометров отходов из 13 округов Московской области и обновил контейнерную инфраструктуру, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работа по обеспечению бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов проходит под постоянным контролем профильного министерства региона. За прошедшую неделю Рузский регоператор вывез более 215,8 тыс. кубометров отходов.

Объемы вывоза по территориям составили: Волоколамский округ — 8 946 куб. м, Власиха — 1 334, Восход — 94, Истра — 35 248, Красногорск — 45 352, Краснознаменск — 3 036, Лотошино — 1 892, Молодежный — 119, Шаховская — 3 663, Можайский округ — 11 818, Наро-Фоминский — 24 691, Одинцовский — 65 752, Рузский — 13 904 куб. м. Эти 13 территорий входят в зону обслуживания оператора.

Параллельно регоператор модернизирует контейнерные площадки. За неделю специалисты установили 18 новых контейнеров и заменили 75 емкостей для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора.

«Сегодня каждый неплательщик региона перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.